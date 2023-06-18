خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والسمك البوري وتراجع الطماطم والحديد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والجبن الأبيض بينما تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقلص الذهب خسائره بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم الأحد، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن الأبيض وتراجع العدس المعبأ اليوم بالأسواق

ارتفاع المكرونة والبوري.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

أسعار البيض الأبيض والأحمر تواصل الارتفاع اليوم الأحد بالمزرعة