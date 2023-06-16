أسعار اللحوم الحمراء تتراجع بالأسواق خلال تعاملات الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الدواجن والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.95 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.

كيلو الفول المعبأ:37.76 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.38 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.08 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 20.41 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.82 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.68 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.84 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.24 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.25 جنيه، بتراجع 5.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.42 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

كيلو الأرز السائب:26.56 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

كيلو الفول السائب: 33.88 جنيه، بتراجع 2.49 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.38 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 177.43 جنيه، بتراجع 4.34 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.85 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 26.93 جنيه، بتراجع 7 قروش.