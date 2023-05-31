الملا يطالب شركات البترول بتكثيف جهود استثمار فرص زيادة الإنتاج

كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكثيف جهود استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، مشيراً إلى شركات الإنتاج البترولي بمصر لازال لديها الكثير لتقدمه، وأنها عند الثقة التي توليها لها القيادة السياسية والحكومة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، ذكر الوزير أن هذه الشركات بما لديها من إمكانيات وخبرات وفرص إنتاجية وشركاء يضفي تنوعها ودعمها قيمة مضافة لما يبذل من جهود في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة البترول على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لشركات الإنتاج البترولي بحضور مسئولي الشركاء الأجانب لهذه الشركات بموقع إنتاج شركة السويس للزيت بخليج الزيت بالصحراء الشرقية "سوكو".

وأوضح الملا أن التواجد في مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأي تحديات قد تطرأ، مشيرا إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تدرك أنه ليس هناك رفاهية فيما يخص توفير كل ما من شأنه زيادة الإنتاج وانفتاحها على الابتكار والأفكار القابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تطلب من الشركات وضع خطط عمل وبرامج طموحة تحقق الهدف الرئيسي للاستراتيجية المتمثل في زيادة الإنتاج وترشيد النفقات، والاستفادة من كافة الأصول والإمكانيات المتاحة بمواقع الإنتاج البترولي، وكذلك زيادة التكامل داخل المناطق البترولية والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بها.

واستمع الملا والحضور لعرض حول التحديات الحالية وسير العملية الإنتاجية وخطط البحث والاستكشاف والتنمية والمشروعات الجارية لزيادة الإنتاج في عدد من الشركات الإنتاجية الرئيسية في قطاع البترول.

وقدم العرض كل من المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول، والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة للبترول، والمهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، والمهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدر الدين للبترول، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة جابكو، والمهندس خالد موافي رئيس شركة بترول بلاعيم "بتروبل".

وأكد الوزير تقديم الوزارة الكامل لكل برنامج طموح يليق ويرتقي لما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة وما هو مأمول منه لخدمة الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي وخطط التنمية التي تنفذها الدولة.

ولفت إلى أهمية ما قدمه قطاع البترول من حلول فيما يخص زيادة الإنتاج سواء فيما يتعلق بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والحرص على تحقيق الأهداف المحددة لهذه الاستثمارات بما يحقق صالح القطاع والشركاء المستثمرين وتنوع المزايدات المطروحة والإسراع بتوقيع الاتفاقيات البترولية وتطويع التقنيات الحديثة والخبرات والابتكارات لخدمة زيادة الإنتاج.

وأوضح أن هذه الحلول تتضمن أيضا اعتماد النظم الرقمية والتقنيات الحديثة في إدارة الأعمال، ودعم اتخاذ القرار وترشيد استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات، ومشروعات التوافق البيئي.