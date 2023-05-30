سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بتعاملات المساء تزامنا مع صعوده عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2017 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفعت سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1958 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بزيادة بنحو 15.2 دولار بنسبة 0.79% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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