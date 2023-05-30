مصر تفتتح توسعات جديدة ترفع إنتاج واحتياطي حقل بترول بالصحراء الشرقية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توسعات حقل شمال جيسوم الشمالي في منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت بالصحراء الشرقية، والتي شهدت تطوراً وزيادة في الإنتاج والاحتياطي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، قفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يومياً، وزاد الاحتياطي المؤكد من 118 مليونا إلى حوالي 203 ملايين برميل خلال النصف الأول للعام الحالي 2023.

وأكد الوزير أن التوسعات الجديدة وزيادة الإنتاج تأتي كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الوزارة في زيادة وتعظيم إنتاج الثروة البترولية، والإسراع بوضع المشروعات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج، من خلال الاستغلال الأمثل لما يتوافر التسهيلات القائمة أو إضافة تسهيلات جديدة بمناطق الإنتاج البترولي القائمة في ظل التعاون القائم والمستمر بين الكيانات البترولية العاملة.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة فى إدارة الأعمال ، لافتاً إلى أن استدامة العمليات والحفاظ على العاملين والمنشآت وتحقيق التوافق البيئى وخفض الانبعاثات أساسيات لا تحيد عنها استراتيجية عمل الوزارة ، خاصة وأن ذلك يحقق عوائداً اقتصادية وبيئية تضيف للقيمة الإنتاجية.

وأوضح المهندس عبد الوهاب المغاوري، رئيس شركة بتروجلف مصر، أنه بعد اكتشاف خزان الحقل تم حفر بئر تقييمي بنجاح من المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبي للخزان، وتم الإسراع في الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة.

وذكر أنه تم حفر بئرين تقيميين آخرين من خلال المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبي لخزان رمال النخل، وتم الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة وتم وضعهما على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي 7800 برميل يومياً، وتمت ترسية الأعمال المتكاملة لتسهيلات إنتاج الحقل على شركة خدمات البترول البحرية PMS.

وشملت هذه الأعمال منصة بحرية لاستيعاب 5 آبار و2 خط بحري بقطر 10 بوصات وطول 5.5 كم لربط شمال جيسوم الشمالي والمحطة جيسوم ستار ووحدة إنتاج بحرية متنقلة، وفقا للمغاروي.

وفي نهاية ديسمبر 2022 تم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل كما هو مخطط له، ومن يناير 2023 إلى أبريل 2023 تم ربط ثلاثة آبار على التسهيلات الجديدة وبدء الإنتاج ومن ثم تحقيق زيادة في الإنتاج والاحتياطى، كما عرض رئيس الشركة خطط تنمية الحقل وزيادة إنتاج المنطقة، وفقا للبيان.

افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الجديدة

أجرى الوزير جولة تفقدية بالحقل لمتابعة سير العمل والإنتاج، وافتتح خلالها محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ببتروجلف والتي نفذتها شركة مصر للصيانة "صان مصر" بطاقة 10 آلاف برميل مياه يومياً وتكلفة 3.5 مليون دولار والتي تحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول في زيادة التوافق البيئي والكفاءة الاقتصادية في إدارة المشروعات البترولية.

كما استمع الوزير إلى شرح من المهندس توفيق دياب رئيس شركة كايرون شريك بتروجلف مصر، حول موقف مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات والتي تحقق عوائداً اقتصادية وبيئية.

وذكر أن بتروجلف استطاعت من خلال المشروع التجريبي الجديد باستخدام تكنولوجيا العامل الحفاز، وتخفيض الانبعاثات بواقع 6.2% خلال شهرين فقط من التشغيل، ومن المتوقع أن تحقق وفراً في تكلفة استهلاك الوقود خلال عامين تبلغ 3.2 مليون دولار.