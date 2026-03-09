أكد خبراء في سوق المال أن التوقيت الحالي يعد مناسبًا لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مشيرين إلى أن الطرح قد يجذب اهتمام المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وذلك نظرًا لقوة الشركة وعدم تمثيل هذا القطاع بشكل واضح داخل السوق، إلى جانب بُعد مصر عن نطاق الصراع.

ماذا نعرف عن مصر لتأمينات الحياة؟

كانت بورصة مصر أعلنت قبل أيام قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم الواحد.

مصر لتأمينات الحياة تعد شركة مملوكة لمصر القابضة للتأمين ومدرجة في برنامج الطروحات الحكومية منذ فبراير 2023.

ودعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح الحصة التي تصل إلى 20%، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.

قطاع التأمين جاذب للمستثمرين بالبورصة

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن طرح أي شركة في البورصة المصرية يمكن أن يكون مناسبًا في مختلف الأوقات، موضحًا أن التوقيت الحالي مناسب لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة تحديدًا، نظرًا لما تتمتع به من قوة مالية وتشغيلية. وأضاف أن قطاع تأمينات الحياة غير ممثل في السوق بالشكل الكافي، وهو ما قد يسهم في زيادة الطلب على السهم.

وأشار النمر إلى أن إدراج الشركة في البورصة المصرية من المتوقع أن يجذب شريحة واسعة من المستثمرين.

عوامل نجاح الطرح

من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الوقت الحالي مناسب لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، موضحة أن توقيت طرح الشركات قد يكون مناسبًا في أي وقت، بشرط توافر مجموعة من العوامل التي تدعم نجاح الطرح.

وأضافت أن نجاح عملية الطرح يعتمد على عدة عوامل، من بينها المزايا التنافسية للشركة، وتحديد سعر مناسب للسهم، إلى جانب تحقيق نتائج أعمال قوية.

وأكدت رمسيس أن توقيت طرح الشركة لن يتأثر بالحرب الأمريكية الإيرانية، مرجعة ذلك إلى بُعد مصر عن نطاق هذا الصراع. كما توقعت أن يحقق الطرح نجاحًا إذا تم تنفيذه من خلال نظام المستثمرين الرئيسيين إلى جانب الطرح العام، بحيث يستحوذ المستثمر الرئيسي على الحصة الأكبر، مع طرح نسبة محدودة للاكتتاب العام.

كما أشارت إلى أهمية وجود صندوق لضمان استقرار سعر السهم بعد الطرح، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم، خاصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أداء أسواق المال.



