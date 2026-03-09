إعلان

باستثناء واحدة.. هبوط جماعي للبورصات الخليجية بنهاية جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

05:49 م 09/03/2026

بورصات الخليج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هبطت بورصات دول الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم، باستثناء بورصة مسقط لسلطنة عمان وسط استمرار تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وزيادة أسعار النفط، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" سلطنة عمان بنسبة 3.11%، أي ما يعادل 234.1 نقطة، ليصل إلى مستوى 7762 نقطة بختام جلسة اليوم الاثنين.
وانخفض مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 1.60%، أي ما يعادل 176.46 نقطة، ليغلق عند مستوي 10830 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 0.52%، أي ما يعادل 47.76 نقطة، ليغلق عند مستوي 9059 نقطة.
وتراجع مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوي 10419 نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.80%، أي ما يعادل 40.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 9862 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة دبي "السوق" بنسبة 2.76%، أي ما يعادل 163.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 5753 نقطة.

اقرا أيضا:
البورصة الأوروبية تواصل الهبوط مع استمرار الحرب وزيادة أسعار النفط

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بورصات الخليج مؤشرات البورصة مؤشر تاسي مؤشر مسقط 30

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
أخبار مصر

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
اقتصاد

عودة الغاز الإسرائيلي.. ارتفاع التدفقات إلى مصر لتصل 250 مليون قدم يوميًا
محظورات التهجد والاعتكاف بمساجد الأوقاف في رمضان 2026
أخبار وتقارير

محظورات التهجد والاعتكاف بمساجد الأوقاف في رمضان 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة