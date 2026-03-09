باستثناء واحدة.. هبوط جماعي للبورصات الخليجية بنهاية جلسة اليوم

هبطت بورصات دول الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم، باستثناء بورصة مسقط لسلطنة عمان وسط استمرار تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وزيادة أسعار النفط، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" سلطنة عمان بنسبة 3.11%، أي ما يعادل 234.1 نقطة، ليصل إلى مستوى 7762 نقطة بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 1.60%، أي ما يعادل 176.46 نقطة، ليغلق عند مستوي 10830 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 0.52%، أي ما يعادل 47.76 نقطة، ليغلق عند مستوي 9059 نقطة.

وتراجع مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوي 10419 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.80%، أي ما يعادل 40.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 9862 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة دبي "السوق" بنسبة 2.76%، أي ما يعادل 163.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 5753 نقطة.

