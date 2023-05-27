سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت، بنحو 40 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1587 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 19040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1946.46 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.26% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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