220 جنيها زيادة بالجرام في يومين.. سعر الذهب اليوم يواصل الصعود

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنحو 55 جنيها، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

واستمر الذهب بذلك في تعويض خسائره ليرتفع بنحو 120 جنيها للجرام اليوم حتى التعاملات المسائية بعدما ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 220 جنيها خلال اليومين الأخيرين.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1653 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2126 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2480 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2834 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 19840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بنسبة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



