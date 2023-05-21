التصديري للصناعات الهندسية: 8 شركات مصرية شاركت بمعرض في جنوب أفريقيا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية نجاح المشاركة المصرية في فعاليات معرض "Enlit Africa" بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في إطار رؤية المجلس لزيادة الصادرات خاصة للسوق الأفريقي، الذي يعتبر أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها المجلس بهدف تنمية الصادرات.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان له اليوم، إلى أنه نظم جناحا مصريا يشمل 8 شركات بقطاع الكهرباء لأول مرة، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، كما تم تنظيم عدد من اللقاءات (B2B) بين الشركات المصرية ونظيرتها من الدول المختلفة التي تشترك بالمعرض، والذي تم تنظيمه بالفترة من 16 إلى 18 مايو 2023.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جنوب أفريقيا للخروج بأفضل وجه للجناح المصري بمعرض "Enlit".

وكشف المجلس التصديري عن تنظيم لقاءات بين الشركات المصرية بالمعرض مع هيئة SABS، حيث تتيح هذه الهيئة كافة المعلومات حول شهادات الجودة التي تحتاجها الشركات للدخول لسوق جنوب أفريقيا، وكذلك توفر آليات الحصول على مواصفات الجودة التي يمكن من خلالها التواجد بالسوق الأفريقي.