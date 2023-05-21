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73 جنيها للبلطي.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

12:16 م الأحد 21 مايو 2023
73 جنيها للبلطي.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

سعر السمك

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كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار كيلو السمك المكرونة بينما زادت أسعار السبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و73 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي إلى بين 60 و80 جنيها، بانخفاض 8 جنيهات.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 150 و270 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

واستقر كيلو البوري ليتراوح بين 78 و88 جنيها.

سوق مصراوى

سعر السمك سوق العبور السمك المكرونة سوق الجملة

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