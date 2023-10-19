البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 22192 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% إلى مستوى 22117 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.