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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:20 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 22192 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% إلى مستوى 22117 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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