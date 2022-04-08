أسعار الحديد والأسمنت والخشب في الأسواق اليوم الجمعة

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار مواد البناء بالسوق المحلي اليوم الجمعة، عند مستوى تعاملات أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا:

سعر الحديد الاستثماري: نحو 19,703 جنيهات.

سعر حديد عز: نحو 20,090 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي: نحو 1,585 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض: نحو 2,798 جنيهًا.

سعر الخشب الزان: نحو 11,920 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض: نحو 7,618 جنيهًا.