معيط: تحويل 465.4 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات.

وأضاف الوزير، خلال بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لصندوق "المعاشات والتأمينات" يصل بذلك إلى 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وذكر أن ذلك يأتي على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وقال الوزير: "خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد (هذه المخصصات) في صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي".

وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وأكد أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.