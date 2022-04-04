معيط: حريصون على التعاون مع كوريا في توطين صناعة السيارات الكهربائية



كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في شتى القطاعات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما في ذلك توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أوضح الوزير، خلال لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، أن الاستثمارات الكورية تُعد نموذجًا إيجابيًا للاستثمار الأجنبي في مصر.

وذكر أن الحكومة تواصل جهودها نحو تعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية في مصر، التي تستطيع توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة المؤشرات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي، على النحو الذي يُساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير إن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وداعمة للمستثمرين في مختلف المجالات، بما ينعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن الحكومة المصرية تواصل مسيرتها التنموية وتستكمل المشروعات القومية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية في أعقاب جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتستمر في تحسين بيئة الأعمال، على النحو الذي يُوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار، ويشجع المستثمرين الكوريين على توسيع استثماراتهم في مصر.

وأعرب عن تطلع بلاده للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي مع مصر إلى آفاق أرحب وأوسع، على ضوء نتائج زيارة الرئيس الكوري الأخيرة لمصر التي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأضاف السفير أنه يلمس اهتمامًا من عدة مستثمرين كوريين لتوسيع مجالات أعمالهم للاستفادة من مناخ الأعمال الجيد في مصر.

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

كما حضر اللقاء نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.