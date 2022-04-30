ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الطماطم والكوسة والفاصوليا والخيار الصوب والبلدي خلال تعاملات اليوم.

يقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 12 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.