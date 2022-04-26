قطاع الأعمال تجهز كراسة الشروط لاختيار شريك لشركة شحن السيارة الكهربائية

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن هناك مشاورات لوضع كراسة الشروط لطرح مناقصة اختيار شريك لتأسيس شركة إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارة الكهربائية (تحت التأسيس).

وكانت اللجنة المشكلة من مؤسسي شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، تلقت 14 شركة وتحالفا أبدوا اهتمامهم بالدعوة التي طرحتها الوزارة للبحث عن شريك.

واستقرت اللجنة على تأهيل 10 ملفات لشركات / تحالفات بناء على الخبرة والملاءة المالية تمهيدًا لطرح مناقصة.

وأوضح الوزير، لمصراوي، أن اللجنة تعمل حاليا مع استشاري متخصص، لوضع كراسة الشروط تميهدا للطرح.

ورفض الوزير تحديد موعد لطرح المناقصة، مشيرًا إلى أنه سيتم في وقت قريب.

وتسعى الوزارة لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية والتي تتكامل مع مشروع الوزارة لإنتاج أحجام مختلفة من المركبات الكهربائية (ملاكي / ميكروباص)، من خلال شركاتها التابعة (النصر / الهندسية للسيارات) بالتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية.

وتستعد شركة النصر للسيارات لتوقيع اتفاق مع شركة صينية لإنتاج سيارة كهربائية في مصر، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشريك الصيني هذا الشهر، ويتوقع أن يتم توقيع العقود النهائية خلال شهرين، وفقا لمصادر تحدثت سابقا لمصراوي.