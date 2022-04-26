Masrawy logo white

إعلان

منافسة نتفليكس.. Disney+ تطلق خدماتها في مصر يونيو المقبل

12:32 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
منافسة نتفليكس.. Disney+ تطلق خدماتها في مصر يونيو المقبل

Disney+

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب – علاء حجاج:

قررت شركة Disney+ تقديم خدماتها في مصر بداية من يونيو المقبل، ضمن خطة لإطلاق البث في 15 دولة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وديزني بلاس، هي منصة تقدم محتوى فني وهي شركة منافسة لمنصة نتفليكس.

وأعلنت الشركة عن عرض خاص للاشتراك بمناسبة إطلاق Disney+ في مصر، يتيح العرض السنوي الاشتراك لمدة 12 شهراً في Disney+ بسعر ثمانية أشهر، وذلك على أساس سعر الاشتراك الشهري عند الإطلاق.

ويتوفر العرض الخاص بمناسبة إطلاق الخدمة قبل يوم الإطلاق حتى 7 يونيو 2022، ويجب الاستفادة منه في موعد أقصاه 19 يونيو 2022.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
Disney+ نتفليكس نتفليكس في مصر

الخبر التالى:

سعر الذهب اليوم يقفز.. وجرام 21 يسجل 1115 جنيهًا لأول مرة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. مفيش برودة تاني.. "الأرصاد" للمواطنين: ارتدوا الملابس الصيفية
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا