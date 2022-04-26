منافسة نتفليكس.. Disney+ تطلق خدماتها في مصر يونيو المقبل

كتب – علاء حجاج:

قررت شركة Disney+ تقديم خدماتها في مصر بداية من يونيو المقبل، ضمن خطة لإطلاق البث في 15 دولة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وديزني بلاس، هي منصة تقدم محتوى فني وهي شركة منافسة لمنصة نتفليكس.

وأعلنت الشركة عن عرض خاص للاشتراك بمناسبة إطلاق Disney+ في مصر، يتيح العرض السنوي الاشتراك لمدة 12 شهراً في Disney+ بسعر ثمانية أشهر، وذلك على أساس سعر الاشتراك الشهري عند الإطلاق.

ويتوفر العرض الخاص بمناسبة إطلاق الخدمة قبل يوم الإطلاق حتى 7 يونيو 2022، ويجب الاستفادة منه في موعد أقصاه 19 يونيو 2022.