ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 10550 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.21%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.99% إلى مستوى 10548 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وكانت البورصة إجازة يومي الأحد والاثنين الماضيين بسبب إجازة عيد القيامة وشم النسيم وعيد تحرير سيناء.