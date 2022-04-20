الضرائب تطالب شركات القاهرة الكبرى بسرعة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السابعة، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 يونيو المقبل.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أكد عبد القادر حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها بشكل مرحلي.

وكانت مصلحة الضرائب أصدر قرارا رقم 208 لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق (القاهرة والجيزة والقليوبية) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنها على موقع المصلحة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022.

ويأتي هذا القرار مع مراعاة ما نص عليه القراران رقم (443) ، ورقم (619) لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية).

وأوضح عبد القادر أن خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على اللينك التالي مباشرة: (اضغط هنا)، ويتم إدخال الرقم الضريبي للممول (الشركة) المكون من تسعة أرقام، وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الإلكتروني.

وذكر أن الممول يحدد بعد ذلك اللغة الافتراضية والبريد الإلكتروني الخاص بالممول (الشركة)، ورقم موبيل الممول (الشركة)، وبعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الإلكتروني وكود تأكيد على الموبيل على الممول إدخالهما في الخانات المحددة بصفحة التحقق.

وقال عبد القادر إنه يتم بعد ذلك إدخال بيانات المفوض (رقم بطاقة قومي سارية - الاسم الأول والأخير - البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول - تأكيد البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول)، ثم يتم الضغط على إنهاء وإرسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل.

وأضاف أنه سيتم إرسال دعوة للمسؤول (المفوض) لاستكمال التسجيل ويتم فيها إدخال الرقم القومي للمفوض، ورقم موبيل المفوض، وإدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر، والضغط على حفظ.

وأشار عبد القادر إلى أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، موضحا أنه يمكن لهذه الشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة.

وأكد أن المصلحة تعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي: (tax.media@eta.gov.eg) وذلك للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية، بحسب عبد القادر.

ويتلقى الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395) كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها، وفقا للبيان.