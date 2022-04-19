زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 695 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 893 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1042 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1191 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8336 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1967 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.14%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.