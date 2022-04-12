هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر ببداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد 16 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد، ليتخطى الجرام عيار 21 الألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 673 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 867 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1010 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1154 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1958 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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