هبوط حاد في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 14 جنيهًا مقارنة بمستوياته أمس، مع تراجع سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 580 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 757 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 871 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 995 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6968 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 1988 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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