نزيف البورصة.. سهم التجاري يهبط بالمؤشر الرئيسي لليوم الثاني

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.84% إلى مستوى 10369 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب وتراجع سهم البنك التجاري الدولي.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.52%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة 449.9 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي بيع بقيمة 3.8 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 453.7 مليون جنيه.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتدوال الأوراق المالية، إن التراجعات التي يشهدها المؤشر الرئيسي للبورصة حاليا تعود إلى تراجع شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر الأسواق الأوروبية.

وأضافت أن هذا التراجع أثر على المؤشر الرئيسي للبورصة ومناخ الاستثمار ككل في البورصة المصرية، إذ تتحول المؤسسات المستثمرة إلى وضع ترقب تحركات السوق عند تراجع سهم التجاري الدولي.

وتراجع سهم التجاري الدولي بنسبة 4.9% بنهاية جلسة اليوم، ويعتبر سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 32.8%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى بنسبة 3.55% إلى مستوى 10701 نقطة في نهاية تعاملات أمس الاثنين.