هبوط حاد في البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.55% إلى مستوى 10701 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.14%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 394.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة 379 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن هبوط مؤشرات البورصة يرجع إلى التأثر بتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر.

وتراجع سهم التجاري الدولي بنسبة 7.2% بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.87% إلى مستوى 11094 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأحد.