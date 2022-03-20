الصراع بين روسيا وأوكرانيا: خمس سلع أساسية سيتم ضربها

تهدد الحرب في أوكرانيا بمزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد المنهكة بالفعل، قد تمثل أوكرانيا وروسيا نسبة صغيرة فقط من واردات الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة، لكنهما موردان أساسيان للمواد الخام والطاقة للعديد من سلاسل التوريد الحيوية.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من الدول الرئيسية المصدرة للحبوب، فهم يمثلان ما يقرب من ثلث القمح التجاري في العالم، وقد قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عامًا، مما يزيد من مخاوف تضخمية عالية في جميع أنحاء العالم التي تعاني بالفعل حاليًا من ارتفاعات قياسية، حيث وضع هجوم روسيا على أوكرانيا مصدرًا حيويًا للإمدادات العالمية في خطر.

لم تكن الحبوب والسلع الغذائية هي المتأثرة بالحرب بل امتد الأثر الاقتصادي على سوق تداول السلع العالمية بأكمله، فعلي سبيل المثال: قفزت أسعار الألمنيوم لمستوي قياسي جديدة متخطيًا سعر 3475 دولار للطن، ويستخدم الألومنيوم في العديد من الصناعات بدءًا من علب التعبئة الصغيرة إلى صناعة السيارات.

1 .سلع الطاقة

تعتمد العديد من الدول الأوروبية اعتمادًا كبيرًا على الطاقة الروسية لا سيما الغاز عبر العديد من خطوط الأنابيب الحيوية وقد يكون هذا قد نهجها المتلون في التعامل مع الأزمة.

وبسببالاعتماد الأساسي على روسيا فيتوريد الغاز لأوروبا كانت الدول الأوروبية مترددة في إزالة روسيا من نظام المدفوعات الدولي SWIFT على سبيل المثال، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن الألمان قد أوقفوا إلى أجل غير مسمى خط أنابيب غاز البلطيق الجديد تورد ستريم2.

في حين أن التعليق الكامل لتدفقات الغاز الروسي أمر غير مرجح في الوقت الحالي، إلا أن الاضطرابات الصغيرة سيكون لها تأثير كبير، خاصة وأن احتياطيات الغاز العالمية منخفضة بسبب الوباء وأسعار الطاقة آخذة في الارتفاع بشكل حاد بالفعل، مما يؤثر على المستهلكين والصناعة.

ونظرًا لأن الغاز يمثل مدخلاً أساسيًا للعديد من سلاسل التوريد، فإن الاضطرابات في مثل هذا الإمداد الأساسي سيكون لها عواقب اقتصادية واسعة النطاق، فعلي سبيل المثال: عندما ارتفعت أسعار الغاز لأول مرة في خريف عام 2021 أغلقت مصانع الأسمدة في المملكة المتحدة لأن تكلفة الطاقة المرتفعة جعلت الإنتاج غير مقبول، وأدى ذلك إلى نقص ثاني أكسيد الكربون وهو أمر ضروري لكل شيء من الإجراءات الطبية إلى الحفاظ على الطعام طازجًا، لهذا من المرجح أن تتفاقم مثل هذه العواقب مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.

2 .سلع الغذاء

قفز القمح إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عامًا، مواصلاً موجة صعود تزيد من مخاوف التضخم في جميع أنحاء العالم.

تعتبر روسيا وأوكرانيا من الدول المصدرة بشكل رئيسي لمجموعة واسعة من الحبوب الغذائية إلى دول في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يؤثر هذا الصراع الكبير إلى اختناق في تدفقات السلع الغذائية،فروسيا وأوكرانيا يمثلوا أكثر من25% من القمح العالمي ونحو خُمس المبيعات من الذرة العالمي و 80% من زيت عباد الشمس.

الصراع يمتد بالفعل من خلال قطاع الزراعة، وقد واضطر بعض كبار تجار المحاصيل مثل Bunge Ltdإلى الإغلاق في المنطقة، بينما ألغت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مناقصة بعد أن سحبت عرضًا وحيدًا للحبوب الفرنسية.

3 .سلع النقل

مع تعطل النقل العالمي بالفعل بشدة في أعقاب الوباء يمكن أن تؤدي الحرب إلى مزيد من المشاكل، وسائل النقل التي يحتمل أن تتأثر هي الشحن البحري والشحن بالسكك الحديدية.

منذ عام 2011 تم إنشاء خطوط شحن منتظمة بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا،بينما لا تحمل السكك الحديدية سوى نسبة صغيرة من إجمالي الشحن بين آسيا وأوروبا، إلا إنها لعبت دورًا حيويًا خلال اضطرابات النقل الأخيرة وهي تنمو بشكل مطرد.

يتم الآن إعادة توجيه القطارات بعيدًا عن أوكرانيا، ويتفاؤل خبراء الشحن بالسكك الحديدية حاليًا بأن الاضطرابات ستظل عند الحد الأدنى، ومع ذلك، تتوقع دول مثل ليتوانيا أن تتأثر حركة السكك الحديدية بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

حتى قبل الغزو العسكري، بدأ أصحاب السفن في تجنب طرق الشحن في البحر الأسود وطالب مقدمو التأمين بالإخطار بأي من هذه الرحلات، على الرغم من أن شحن الحاويات في البحر الأسود هو سوق متخصص نسبيًا على المستوى العالمي، إلا أن أوديسا هي واحدة من أكبر محطات الحاويات.

إذا قطعت القوات الروسية ذلك، فقد تكون الآثار على الواردات والصادرات الأوكرانية كبيرة، مع احتمال حدوث عواقب إنسانية وخيمة.

يعد ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب مصدر قلق للشحن بشكل عام،فأسعار الشحن مرتفعة للغاية بالفعل ويمكن أن ترتفع أكثر.

هناك أيضًا قلق من أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تستهدف سلاسل التوريد العالمية، نظرًا لأن التجارة تعتمد بشكل كبير على تبادل المعلومات عبر الإنترنت، فقد يكون لذلك عواقب بعيدة المدى إذا تم استهداف خطوط الشحن الرئيسية أو البنية التحتية، يمكن أن تكون الآثار المتتالية للهجوم السيبراني لسلسلة التوريد هائلة.

4 .المعادن

تأتيروسيا وأوكرانيا في مقدمة الدول التي تنتج المعادن مثل الحديد والنيكل والنحاس، كما أن لديهم نصيب عالمي كبير في انتاج وتصدير المواد الخام الأساسية مثل البلاتين والبلاديوم والنيون.

ومع فرض الدول الغربية والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ارتفعت حدة المخاوف من تأثير التصعيد السياسي على أسعار المعادن، وقد سجل البلاديوم ارتفاعًا بما يزيد عن 80% منذ منتصف ديسمبر الماضي حتي الآن ليصل عند حوالي 2700 دولار للأونصة، ويتم استخدام البلاديوم في صناعة السيارات والهواتف الذكية وأيضًا حشوات الأسنان، كما شهدت أسعار النيكل والنحاس ارتفاعًا كبيرًا والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات ومواد البناء.

تعتمد صناعات الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا أيضًا على إمدادات التيتانيوم من روسيا، لقد اتصلت بوينج وإيرباص بالفعل بموردين بديلين.

ومع ذلك، فإن الحصة السوقية وقاعدة المنتجات للمورد الروسي الرائد VSMPO-AVISMA تجعل من المستحيل التنويع الكامل بعيدًا عنه، مع توقيع بعض مصنعي الطيران على عقود توريد طويلة الأجل حتى عام 2028.

بالنسبة لجميع هذه المواد، يمكننا توقع حدوث اضطرابات ونقص محتمل، مما يهدد بزيادة أسعار العديد من المنتجات والخدمات.

5 .الرقائق الدقيقة

كان النقص في الرقائق الدقيقة مشكلة رئيسية طوال عام 2021، كان بعض المحللين يتوقعون أن هذه المشكلة ستخف في عام 2022 لكن التطورات الأخيرة قد تخفف من هذا التفاؤل.

كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، كانت الولايات المتحدة تهدد بقطع إمدادات روسيا من الرقائق الدقيقة، لكن هذا يبدو أجوفًا عندما تكون روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للنيون والبلاديوم والبلاتين وكلها ضرورية لإنتاج الرقائق الدقيقة.

حوالي 90% من النيون الذي يستخدم للطباعة الحجرية الرقائق يأتي من روسيا، و 60% منه يتم تنقيته بواسطة شركة واحدة في أوديسا، سوف تتطلب المصادر البديلة استثمارات طويلة الأجل قبل التمكن من إمداد السوق العالمية.

تمتلك الشركات المصنعة للرقائق حاليًا مخزونًا إضافيًا يزيد عن أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ولكن أي انقطاع مطول للإمدادات بسبب العمل العسكري في أوكرانيا سيؤثر بشدة على إنتاج أشباه الموصلات والمنتجات التي تعتمد عليها بما في ذلك السيارات.