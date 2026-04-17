قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أشارت إلى وجود خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق إنهاء الحرب، مؤكدًا "أن الإدارة الأمريكية ستعمل على حلها إذا كانت موجودة".

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن لحظة توقيع الاتفاق مع إيران ستشهد إنهاء الحصار.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن هناك محادثات مرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أمورا جيدة كثيرة تحدث، بما في ذلك ما يتعلق بلبنان.

وأشار ترامب، إلى أنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية كبيرة في مسار المفاوضات، مؤكدًا أن أي عقبات قد تظهر سيتم تسويتها.

