ترامب: حصار إيران سينتهي لحظة توقيع اتفاق معها

كتب : وكالات

11:23 م 17/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أشارت إلى وجود خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق إنهاء الحرب، مؤكدًا "أن الإدارة الأمريكية ستعمل على حلها إذا كانت موجودة".

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن لحظة توقيع الاتفاق مع إيران ستشهد إنهاء الحصار.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن هناك محادثات مرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أمورا جيدة كثيرة تحدث، بما في ذلك ما يتعلق بلبنان.

وأشار ترامب، إلى أنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية كبيرة في مسار المفاوضات، مؤكدًا أن أي عقبات قد تظهر سيتم تسويتها.

دونالد ترامب- اتفاق وقف إطلاق النار- إيران وأمريكا - حرب إيران -

اتفاق وقف إطلاق النار دونالد ترامب حرب إيرن إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

توقعات بانخفاض الدولار إلى 47 و48 جنيها مع قرب وقف الحرب
أخبار البنوك

توقعات بانخفاض الدولار إلى 47 و48 جنيها مع قرب وقف الحرب
عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"
زووم

عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"
تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
أخبار مصر

تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
ترامب: الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا
شئون عربية و دولية

ترامب: الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل