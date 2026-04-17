مظهر شاهين: النقاب حرية شخصية.. ومن حق المجتمع معرفة الهوية

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:27 م 17/04/2026

الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم

أكد الداعية مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن ارتداء المرأة للنقاب يُعد حقًا شخصيًا تكفله الحريات.

وقال "شاهين" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من حق المجتمع التحقق من هوية من ترتديه، خاصة عند دخول الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وذلك تحقيقًا للأمن العام".

من جانبه قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، تعليقا على واقعة خطف طفلة داخل مستشفى الحسين، إن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة عظيمة وهي "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

وأضاف العالم الأزهري، أنه إذا ثبت إساءة استخدام أمر مباح أو مستحب في الإضرار بالمجتمع أو ارتكاب جرائم، فإنه يجوز لولي الأمر تقييده أو منعه في حدود ما يحقق المصلحة العامة.

وحول حكم شرعية ارتداء النقاب، أكد قابيل أن النقاب ليس فرضًا شرعيًا متفقًا عليه بين العلماء، وإنما هو من قبيل الفضائل أو العادات، مشددًا على ضرورة التمييز بين ما هو واجب ديني وما هو أمر اختياري.

وأشار إلى أن النقاب يظل جائزًا لمن أرادت الأخذ به على سبيل الفضيلة، لكنه ليس فرضًا ملزمًا، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الحجاب.

فيديو قد يعجبك



"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
نصائح طبية

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
أخبار مصر

تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
حوادث وقضايا

"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل