أكد الداعية مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن ارتداء المرأة للنقاب يُعد حقًا شخصيًا تكفله الحريات.

وقال "شاهين" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من حق المجتمع التحقق من هوية من ترتديه، خاصة عند دخول الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وذلك تحقيقًا للأمن العام".

من جانبه قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، تعليقا على واقعة خطف طفلة داخل مستشفى الحسين، إن الشريعة الإسلامية قررت قاعدة عظيمة وهي "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

وأضاف العالم الأزهري، أنه إذا ثبت إساءة استخدام أمر مباح أو مستحب في الإضرار بالمجتمع أو ارتكاب جرائم، فإنه يجوز لولي الأمر تقييده أو منعه في حدود ما يحقق المصلحة العامة.

وحول حكم شرعية ارتداء النقاب، أكد قابيل أن النقاب ليس فرضًا شرعيًا متفقًا عليه بين العلماء، وإنما هو من قبيل الفضائل أو العادات، مشددًا على ضرورة التمييز بين ما هو واجب ديني وما هو أمر اختياري.

وأشار إلى أن النقاب يظل جائزًا لمن أرادت الأخذ به على سبيل الفضيلة، لكنه ليس فرضًا ملزمًا، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الحجاب.