"منتجي الدواجن" يتفق مع وزارة التموين على توريد الدواجن والبيض قبل رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي، إن اتحاد منتجي الدواجن اتفق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على توريد كل كميات من الدواجن والبيض التي تحتاجها الوزارة قبل شهر رمضان.

وأضاف العناني، أن الاتفاق كان في حضور وزير الزراعة ووزيرة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر العناني، أنه لم يتم تحديد الكميات المطلوبة من الدواجن والبيض من وزراة التموين حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة الكميات أي أن كان حجمها.

وكانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

وتبيع وزارة التموين عبر منافذها المختلفة دواجن مجمدة وبيض وتقدم هذه المنتجات بأسعار منخفضة.