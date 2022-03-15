أسعار البترول تواصل التهاوي وتنخفض تحت مستوى 100 دولار للبرميل

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار البترول خسائرها اليوم الثلاثاء، متراجعة إلى أدنى مستوى لها في نحو 18 يومًا، وذلك تزامنا مع محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والتي خفف المخاوف من مزيد من اضطرابات الإمدادات، وأثارت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، انخفض سعر برميل خام برنت لليوم الثاني منخفضا تحت مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوم 25 فبراير عند ختام التعاملات.

وتراجع سعر البرميل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حتى الآن بنسبة 8.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 98.15 دولار في الساعة الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفقد سعر برميل خام البترول برنت نحو 14.5 دولار من قيمته خلال تعاملات أمس واليوم مقارنة بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي بنسبة 12.9%.

وكانت أسعار البترول ارتفعت خلال الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات غربية على روسيا بسبب الحرب، ولامس سعر برميل خام برنت مستوى 140 دولارا في أعلى مستوياته خلال آخر 14 عاما قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء محادثات روسية أوكرانية قد تؤدي إلى انطفاء الحرب المشتعلة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر حظر واردات النفط الروسي ضمن العقوبات التي فرضتها عليها بسبب الحرب.