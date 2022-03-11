انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم في مصر

كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر الذهب اليوم في مصر، انخفاضه بمنتصف التعاملات، وفقد الجرام 4 جنيهات إضافية، بعدما انخفض جنيهين في بداية التعاملات.

ويتراجع سعر الجرام من الذهب عيار 21 في مصر اليوم، مع انخفاض سعر الخام عالميا، بعدما استقر في وقت سابق قرب 2000 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعين الماضيين، تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 582 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 749 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 874 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 999 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6992 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، إلى 1965 دولارا للأوقية، مقابل نحو 1997 دولارا للأوقية أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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