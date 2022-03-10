بعد هبوط 14 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن في البورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب هوى 14 جنيها خلال تعاملات أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 581 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 747 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 871 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 995 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6968 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس إلى نحو 1983 دولارا للأوقية، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.