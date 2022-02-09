"شعبة العطارة" تتوقع ارتفاع أسعار ياميش رمضان 15% وزيادة الطلب أيضا

كتبت - دينا خالد:

توقع مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار الياميش بنحو 15% بالأسواق مقارنة بأسعار العام الماضي، بسبب زيادة في تكلفة شحن البضائع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف توفيق أن مصر استوردت ياميش رمضان هذا العام بنحو 50 مليون دولار، وأن هذه الكمية تكفي احتياجاتنا من المكسرات طوال العام.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودا كبيرا وصل لمستويات قياسية، مسببا أزمة عالمية في مجال الشحن.

وأضاف توفيق، أن محلات العطارة بدأت تستعد لطرح ياميش رمضان في المحلات، مشيرا إلى أن جميع البضائع متواجدة بالمخازن الآن.

وأشار توفيق، إلى أن التجار بدأوا في استيراد ياميش رمضان مبكرا هذا العام لضمان وصوله في الموعد دون تأخير في ظل بطء حركة الملاحة بسبب كورونا.

تستورد مصر ياميش رمضان من سوريا وإيران وتركيا والصين وأمريكا الشمالية، بحسب توفيق.

وتوقع توفيق، أن يرتفع الطلب هذا العام على ياميش رمضان، مقارنة بالإقبال العام بسبب جائحة كورونا، وخاصة مع تأقلم المواطنين مع فيروس كورونا.

وأضاف أن أغلب الأسر تحرص على شراء ياميش رمضان لإدخال البهجة على أسرهم، ولكن لجأ الكثير إلى تخفيض الكميات المستهلكة.