ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الأحد بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع جنيهين في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 793 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 906 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، 1808 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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