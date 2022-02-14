"إيتيدا" تطلق منصة الابتكار المفتوح للشركات الناشئة في القاهرة

كتب- علاء حجاج:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و"شركة بلاج أند بلاي "Plug and Play"، عن إطلاق منصة الابتكار المفتوح في مجال المدن الذكية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وبحسب بيان الشركة اليوم الاثنين، فإن المنصة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقالت الشركة في البيان، إن التعاون بين الشركتين يهدف إلى إطلاق منصة ابتكار مفتوح للشركات الناشئة في القاهرة، والتي تركز على مجالات التحول الرقمي، ونقل أحدث الخبرات الاحترافية بقطاع تكنولوجيا المعلومات من قلب "سيليكون فالي"، بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مصر.

وتقدم المنصة مساحات عمل مجانية للشركات الناشئة المشاركة، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، كما توفر المنصة الفرصة للشركات الناشئة للتواصل مع كبرى الشركات المصرية والمستثمرين والخبراء لخلق فرص للتعاون وبحث مجالات العمل المشترك، بحسب البيان.

وتتيح المنصة أيضا للشركات الناشئة فرص الاستفادة من شبكة "بلج أند بلاي" العالمية من المستثمرين والشركات، وتلقى التدريب من قبل محترفين محليين وعالميين، وتقديم ورش عمل مخصصة للشركات، وعقد فعاليات لعرض الأفكار بالإضافة إلى فعالية للتدريب على طرح أفكارهم استعدادًا لتخرجهم. كما تتيح المنصة التسهيلات للشركات الناشئة غير المصرية المشتركة بالبرنامج من خلال مساعدتهم في التشبيك مع الشركاء المناسبين لتوسيع أعمالهم في المنطقة.

وأضافت الشركة، أنه تم فتح باب التقديم للشركات الناشئة للبرنامج المُقدم من "بلج أند بلاي" مصر، حتى 28 فبراير الجاري.

وذكرت الشركة، أنه سيتم قبول عدد من الشركات الناشئة بين 20 و 30 شركة، لتشارك في أول دورة تدريبية لمدة 3 أشهر تبدأ في مارس القادم.

وأوضحت أن الدورة التدريبية، تتكون من مسارين وهما مسار "مُسّرع الأعمال"، ومسار "احتضان الشركات الناشئة".

وقال عزيز الهاشم مدير "بلج أند بلاي مصر"، إن الشركة سعيدة لاستقبال طلبات المشاركة في منصة ابتكار المدن الذكية في مصر، حيث يشهد قطاع الشركات الناشئة نموًا ملحوظًا في إفريقيا ومصر بسرعة فائقة.

وأضاف، أنه يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشهد المزدهر لدعم الأفكار والحلول المستقبلية من خلال خلق بيئة مواتية للمشاريع القائمة على التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

وللانضمام لمنصة الابتكار المفتوح لا يتضمن أي شروط أو طلبات خاصة بحصص الملكية أو المساهمة بالشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج، كما سيتم تحديد الاستثمارات المحتملة في الشركات مع الشركاء المؤسسين لمنصة الابتكار المفتوح والشركات الناشئة بشكل فردي.

وكجزء من مهمة منصة الابتكار المفتوح بالقاهرة، حددت شركة Plug and Play Egypt وشركاؤها المؤسسون القطاعات الرئيسية والمجالات التكنولوجية التي ستركز عليها وهي حلول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية والنضج الرقمي الحكومي Govtech، والرعاية الصحية.