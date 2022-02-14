هبوط طفيف في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بقيمة طفيفة مع منتصف التعاملات، وتراجع الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب تراجع المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 540 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 695 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 811 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 927 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6488 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1856 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.15%، في الساعة 12:50 ظهرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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