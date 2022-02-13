الإحصاء: 63% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر

12:11 م الأحد 13 فبراير 2022
الإحصاء: 63% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر

صادرات الفواكه المصرية ساهمت في ارتفاع قيمة الصادر

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كتبت-ياسمين سليم:

انخفضت قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري بنسبة 63.1% إلى 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وبحسب بيانات الجهاز ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 80.6٪ لتبلغ 4.48 مليـار دولار خـلال نوفمبر الماضي مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (أسمدة بنسبة 83.3 ٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 51.9٪، وفواكه طازجة بنسبة 50.2٪، وملابس جاهـزة بنسبــة 31.5٪).

وبحسب الجهاز انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 14.2٪، وقضبان وعيــدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 11.4%، وبلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 13.6٪، ومنتجــات ألبان بنسبة 8.9٪).

وقال البيان إن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 0.5٪ لتبلغ 5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر الماضي مقابـــل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020.

وانخفضت وارادت مصر من (القمح بنسبة 6.1٪، وسيارات ركوب بنسبة 15.6%، ولحــوم بنسبة 21.4%، والذرة بنسبة 32.5٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات بترول بنسبة 78.6%، ونحاس ومصنوعاته بنسبـة 60.3٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 37.9٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35٪).

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