هبوط جديد في سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات

كتبت-دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات بقيمة بلغت 4 جنيهات في الجرام، رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 674 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 786 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى 898 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلى 6288 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأغلق سعر الذهب العالمي تعاملات نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بنسبة 0.30%، إلى 1796.5 دولار للأوقية.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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