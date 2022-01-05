3 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب صعود المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 794 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 907 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة الأربعاء، ليبلغ 1815 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفه قدرها 0.05%، في الساعة 8:40 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.