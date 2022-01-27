بعد هبوط كبير صباحا.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر تراجعه مع منتصف التعاملات، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هوى 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، لتصبح قيمة الهبوط حتى الآن 12 جنيها.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات الفترة الماضية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 529 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 794 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 907 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة الخميس، إلى نحو 1812 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.42%، في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال جلسة أمس بنحو 28.43 دولار للأوقية بنسبة 1.54%.

وقالت وكالة رويترز إن هذا التراجع يعود إلى قوة في الدولار الأمريكي وعوائد الخزانة بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس إلى رفع أسعار الفائدة بدءًا من مارس.

وقال بريان لان، العضو المنتدب في GoldSilver Central: "لقد تم التأكيد على أنهم (الاحتياطي الفيدرالي) سيرفع أسعار الفائدة. ولهذا السبب نرى ارتفاعًا في أذون الخزانة".

وتابع: "وبالطبع، الناس يبيعون الذهب"، مضيفًا أن السبائك تعرضت أيضًا لضغوط بسبب الدولار القوي، وفقا لرويترز.

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