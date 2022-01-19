البورصة تتراجع بضغط من مبيعات الأجانب والعرب

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 11715 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع اليوم بقيمة 101.9 مليون جنيه، والمستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 52.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 154 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.15% إلى مستوى 11876 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء.