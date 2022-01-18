"إحلال السيارات": بدء إتاحة "أريزو 5" موديل 2022 بموقع المبادرة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، التابعة لوزارة المالية، أنها بدأت أمس الاثنين إتاحة اختيار السيارة "أريزو 5" موديل 2022 على الموقع الإلكتروني للمبادرة (ملاكي) وذلك بعد الموافقة على ضمها ضمن السيارات المشتركة في المبادرة.

وقالت المبادرة، على صفحتها على فيسبوك، إن جهات الاختصاص المعنية بكل من وزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة انتهت من إجراءات الفحص الفني للسيارة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية ومعايير الجودة وتوافقها مع نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي، وبنزين).

وأضافت أن الشركة المصنعة للسيارة توفر ضمانا لها لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب.

هل يمكن تغير نوع السيارة بالمبادرة بعد اختياره؟

قالت المبادرة إنه لو تم تقديم طلب إحلال بالفعل فإنه يمكن تغيير نوع السيارة الجديدة التي تم اختيارها من المستفيد في هذه الحالات فقط:

1- قبل الموافقة المبدئية من شركة السيارات.

2- في مرحلة استيفاء مستندات البنك.

3- لو تم رفض طلب العميل من البنك.

وأضافت أنه بخلاف ذلك لو أراد العميل التغيير عليه حذف طلبه والتسجيل من جديد (شرط ألا يكون تم تسليم العربية القديمة للتخريد).

وأشارت المبادرة إلى أهمية تذكر العميل بتحديث بياناته على الموقع قبل تعديل نوع السيارة حيث يحتاج البنك إلى مستندات إثبات دخل أو مفردات مرتب أو إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز) ذات تاريخ جديد، بالإضافة إلى أهمية عمل تعديل بيانات وإضافة عنوان السكن والعمل ومواعيده بالتفصيل.

لمعرفة أسعار السيارات الملاكي نقدا (كاش) ضمن المبادرة بما فيها سيارة أريزو 5: (اضغط هنا).

لمعرفة قيمة القسط الشهري لسداد قيمة السيارات الملاكي بالتقسيط على 7 سنوات ضمن المبادرة بما فيها سيارة أريزو 5: (اضغط هنا).

لمعرفة قيمة القسط الشهري لسداد قيمة السيارات الملاكي بالتقسيط على 10 سنوات ضمن المبادرة بما فيها سيارة أريزو 5: (اضغط هنا).