رئيس اقتصادية النواب: مصر وفرت مليون فرصة عمل سنويًا رغم الزيادة السكانية

كتبت-منال المصري:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر استطاعت توفير مليون فرصة عمل سنويا على الرغم من الزيادة السكانية الكبرى.

وأطلقت الوزارة اليوم الاثنين التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان " تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.

وذكر الفقي أن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقيادة السياسية والبرلمان بتشريعاته المهمة، أسهموا معا في تسريع التعاون الانمائي، مضيفا أنه يجري العمل على تأهيل القطاع الخاص، وتعزيز دوره كما ينضم المجتمع المدني والصحافة إلى الشركاء المهمين لعملهم من أجل زيادة الوعي، منوها بالجهد الإصلاحي الذي تتبعه مصر واستمراره فهو دأب الحكومة المصرية.

وتابع بقوله "نريد أن يصبح اقتصادنا في عصر ما بعد كورونا أكثر صلابة في مواجهة الصدمات وأن يصبح أكثر ديناميكية، ويلعب القطاع الخاص دورا مهما في ذلك، بالتوازي مع دعم الحماية الاجتماعية والرقمنة، وأن يصبح الاقتصاد صديقا للبيئة".

وطالب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتفعيل مبادرة مع القطاع الخاص لمشاركته في مشروعات الدولة.

وأوضح خلال المؤتمر أن القطاع الخاص قادر على القيام بدور في إدارة المشروعات التنموية بما يساهم في تحقيق انجازات كبري واستكمال منظومة النجاح.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار.

وأوضحت أن التمويلات تراوحت بين 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021.