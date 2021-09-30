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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

09:52 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.
البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.75 و2.75 جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم الكوسة البصل الفاصوليا الكانتلوب الجوافة

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