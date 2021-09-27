54 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لتشغيل العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

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كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم تخصيص 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية من المخطط أن تتيح ما يزيد على 64 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة لتنفيذ عدد من المشروعات بحي العامرية.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين، أضاف أن ذلك يأتي وفقا للاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات.

وذكر أن من بين هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد خطوط الصرف الصحي، وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين.

وأوضح أن هذه المشروعات تم اختيارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتلبية احتياجات الأهالي، وتطوير هذه المناطق باستخدام العمالة غير المنتظمة لتطوير مهاراتها وإكسابها مهارات جديدة تساعدها في العثور على فرص أفضل للتشغيل.

وأشار مسعود إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات تلك الاتفاقية في 6 محافظات؛ وهي (الإسكندرية - أسيوط - الجيزة - المنوفية - بورسعيد - الشرقية)، ومن المخطط أن توفر تلك الاتفاقية أثناء فترة تنفيذها حوالي 321 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المستهدفة.

وزار وفد من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه فيرا مورينديني مسئول الاتحاد الأوروبي، والدكتور هارتفج بنفيلد رئيس فريق الدعم الفني بالاتفاقية عددا من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية.

وكان في استقبالهم الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ولفيف من مسئولي الجهاز، وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، ومحمد صلاح مدير فرع الجهاز بالمحافظة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة أنشطة الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتقدر الاتفاقية المبرمة بين الجهاز وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بـ15 مليون يورو، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بالمناطق المستهدفة من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية المجتمعية، وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة بتلك المناطق، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.