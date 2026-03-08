مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية مرهون بثلاث عوامل رئيسية، هما استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع سعر الذهب عالميا وزيادة الطلب على الذهب محليا.

وأضاف ميلاد، لمصراوي، أن تسعير الذهب مرتبط بمعادلة أساسية تعتمد على سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه محليًا.

وأوضح ميلاد، أن ارتفاع سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الأخيرة ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأضاف أن تسعير الذهب محليًا يتم عبر تحويل سعر الأوقية العالمية إلى الجنيه المصري، من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار داخل البنوك، وبالتالي حتى في حال استقرار البورصات العالمية قد تشهد السوق المحلية تحركات في الأسعار نتيجة تغير سعر الصرف.

وتوقع ميلاد، أنه مع استمرار ارتفاع الدولار قد نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.

وأضاف ميلاد، أن أسعار الذهب عالميا مرشحة للارتفاع في ظل استمرار والتوترات الجيوسياسية نتيجة الحرب بين أمريكا وإيران.

وتابع ميلاد، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا اليوم بنحو 200 جنيه للجرام الواحد على الرغم من إغلاق البورصات العالمية، كما أن يوم الأحد إجازة في أغلب محلات الصاغة وهو ما يعني طلب طفيف على الذهب اليوم.

ويرى ميلاد، أنه إذا شهد السوق المحلي ارتفاعا في الطلب على الذهب مع عودة المحلات للعمل غدا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها.

