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البترول توقع مذكرة مع تويوتا اليابانية لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء

12:30 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وماتسوباياشي كينيشيرو نائب السفير الياباني بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، سيتم بموجب المذكرة عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث التقنيات اليابانية.

وقالت الوزارة إنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر تمهيداً للسير قدماً في تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجاري والبيئي.

ووقع على المذكرة كلٌ من سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس، ويوشيهيرو إينو المستشار التنفيذي لشركة تويوتا تسوشو، بحضور أسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفني، والدكتور سمير القرعيش المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء بشركة إيجاس.

طارق الملا وزارة البترول انتاج الأمونيا الزرقاء تويوتا

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