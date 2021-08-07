جامع: جارٍ تأهيل وتطوير 6 مناطق صناعة بمحافظتي قنا وسوهاج

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد 6 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأضافت، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا في إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد الذي يستهدف 4 مناطق بمحافظة سوهاج ومنطقتين بمحافظة قنا (قفط وهو) بتمويل مقدم من البنك الدولي يصل إلى 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق للوصول لتجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين.

وذكر البيان أن الوزيرة استهلت جولتها بزيارة للمنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا للوقوف على سير الأعمال بالمنطقتين.

وأوضحت جامع أن زيارة المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا تستهدف متابعة تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وحريق وكهرباء وغاز واتصالات بما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية بهاتين المنطقتين.

وتفقدت وزيرة التجارة والصناعة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية والذي تم الانتهاء من إنشائه ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 متر مربع للوحدة، و86 وحدة بمساحة 432 متر مربع، و12 وحدة بمساحة 540 متر مربع، حيث أن هذا المجمع مخصص بالكامل للأنشطة الهندسية، لافتةً إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح المجمع أمام المستثمرين لبدء عملية التخصيص وبدء الإنتاج.

وأكد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية بما يحقق بيئة العمل الملائمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال ومساندتهم منذ الخطوة الاولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والانتاج، وذلك في إطار التنسيق المشترك والمتواصل بين الهيئة وكافة الأجهزة المعنية لدعم الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة.