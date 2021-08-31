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مبيعات عربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:57 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
مبيعات عربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.17% إلى مستوى 11143 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 30.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 26.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 3.3 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 11163 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين العرب

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