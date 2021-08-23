المشروبات والدواء يرفعان الرقم القياسي للصناعات التحويلية 14.5% في يونيو

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 14.49% مقارنة بشهر مايو الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات خلال يونيو بنسبة 13.23% مقارنة بمايو الماضي، بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بنسبة 37.54٪ خلال يونيو مقارنة بمايو الماضي وذلك لتلبية احتياجات السوق في ظل تداعيات أزمة كورونا.

وشهدت بعض الأنشطة الاقتصادية تراجعًا منها صناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 16.08٪ وذلك يرجع إلى حالة السوق.

ووفقًا للجهاز انخفض الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية في يونيو الماضي بنسبة انخفاض قدرها 1.26% وذلك يرجع إلى حالة السوق وقوانين البناء.